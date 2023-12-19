У Росії висунули ще одного кандидата на вибори президента

Російська ультранаціоналістична партія ЛДПР 19 грудня висунула свого лідера, депутата Леоніда Слуцького, кандидатом на президентських виборах, призначених на 17 березня, повідомляє Радіо Свобода.

Його кандидатуру одноголосно підтримали делегати з’їзду, що відбувся у Москві.

Слуцький у такий спосіб може стати першим зареєстрованим кандидатом у президенти в Росії. Йому, як кандидату від партії, яка має фракцію в Держдумі, не потрібно збирати підписи – на відміну, наприклад, від президента РФ Володимира Путіна, який подав документи як самовисуванець.

Також своїх кандидатів мають намір висунути КПРФ і "Нові люди", а "Єдина Росія" і "Справедлива Росія за правду" заявили про підтримку Путіна.

Як очікується, Путін, який перебуває при владі в Росії з 1999 року, переможе на чергових виборах.

Слуцький – голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ. Він активно підтримує зовнішню політику Путіна, зокрема війну проти України. Слуцький очолив партію минулого року після смерті її засновника Володимира Жириновського.

На з’їзді ЛДПР на його підтримку виступив, зокрема, Віктор Бут, який раніше вступив у партію. Він був засуджений у США за торгівлю зброєю і повернувся до Росії по обміну.

У лютому 2018 року кілька журналісток звинуватили Леоніда Слуцького у сексуальних домаганнях. Сам він звинувачення відкинув і заявив про їхній замовний характер. На бік Слуцького стала комісія з етики Держдуми Росії.

Низка ЗМІ оголосила про те, що бойкотуватиме діяльність Слуцького (згодом більша частина незалежних ЗМІ фактично втратила можливість працювати в Держдумі РФ).

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