Кабмін виділить додаткову допомогу постраждалим від війни регіонам – Шмигаль

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про додаткову допомогу деокупованим громадам та регіонам, що постраждали від війни, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету міністрів.

"Завершуючи 2023 рік, ставимо перед собою чітке завдання виконати всі державні зобов’язання перед громадянами. За 11 місяців наші видатки склали 2,6 трлн гривень, з них половину спрямували на оборону. Це сьогодні найголовніше. І це буде нашим пріоритетом у майбутньому" , - сказав Шмигаль.

Другим пріоритетом прем'єр назвав соціальне забезпечення. За його словами, понад 473 млрд гривень або 18% від усіх видатків спрямували на пенсії та допомоги нашим людям, які найбільше цього потребують.

"Також у центрі нашої уваги залишається спроможність громад. Станом на середину грудня держава надала місцевим бюджетам у вигляді трансфертів понад 178 млрд гривень" , - розповів Шмигаль.

З них:

27 млрд гривень базової дотації;

24 млрд гривень допомоги громадам, які постраждали від агресії;

87,3 млрд гривень освітньої субвенції;

1 млрд гривень на закупівлю шкільних автобусів;

3 млрд гривень на утримання лікарень тощо.

Також держава виділила майже 10,6 млрд гривень субвенції місцевим бюджетам для реалізації проектів на об'єктах соціальної сфери та ЖКГ. Ідеться про ремонти та реконструкції шкіл, лікарень, житлових будинків, водогонів.

"Важливо, щоб управлінці на місцях продемонстрували високу ефективність у розпорядженні цими ресурсами. Загалом за 11 місяців цього року надходження в місцеві бюджети, без урахування трансфертів, збільшилися на 15% порівняно з 2022 роком" , - зазначив прем'єр.

За його словами, залишки коштів на рахунках порівняно з початком року зросли майже на 58% і становлять близько 182 млрд гривень.

"Сьогодні приймаємо постанову про додаткову допомогу деокупованим громадам та громадам, що постраждали від війни. Вдосконалюємо компенсацію реверсної дотації за жовтень-грудень і компенсацію недонадходження від ПДФО" , - додав Шмигаль.

Як зазначив прем'єр, отримані кошти органи місцевого самоврядування витратять на зарплати бюджетникам та на оплату комунальних послуг.

Нагадаємо, в українському уряді хочуть погодити постанову, яка передбачає продовження виплат для частини переселенців у 2024 році.