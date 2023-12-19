В Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг та мобілізацію

В Міністерстві оборони України закликали не протиставляти рекрутинг мобілізації, оскільки не може бути такого, що країну боронять тільки ті, хто хочуть, повідомляє Українська правда.

Про це заявив начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону.

"У нас нічого не змінюється щодо загалом підходів мобілізації, чи правових підстав для вручення повісток тощо.

Держава має повідомити громадянину, що він потрібний для захисту країни, або повідомити громадянину, що він має оновити свої дані. Власне це його обов’язок, якщо громадянин цього не зробив, то треба повідомляти".

Павлюк також висловив оцінку, що є величезна кількість людей, які з честю захищають країну і готові це роботи, і говорити про "тотальну неготовність українців захищати країну" не можна. Також він розповів деталі кампанії рекрутингу до армії.

"Є якась ілюзія, що рекрутинг існує замість мобілізації. Рекрутинг – це сервіс для громадян, які готові мобілізуватися до ЗСУ. Ми зі свого боку працюємо над тим, щоб створити механізми, щоб цей сервіс працював краще і дозволяв вибір спеціальності…будемо це масштабувати. Щоб у людини був стимул.

Якщо ти не чекаєш повістки і користуєшся механізмом рекрутингу, то ти отримуєш більший контроль над тим, що з тобою буде у війську, бо ти отримуєш кращі сервісні підходи. Але треба сказати абсолютно чесно, що не може бути такого, що країну боронять тільки ті, хто хочуть. Не буде такого. Є потреба в певній кількості людей – держава кличе цю кількість людей…

Некоректно ставити в один ряд і порівнювати, що ефективніше мобілізація чи рекрутинг. Це не конкуруючі системи. Одне не замість іншого".

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