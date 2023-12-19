МВА: Окупанти знову обстріляли передмістя Херсона, є поранені

Російські окупанти сьогодні, 19 грудня, знову обстріляли житлові квартали у передмісті Херсона. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали чоловік та жінка, повідомляє РБК-Україна.

Про це повiдомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочка.

Уточнюється, що обом потерпілим по 65 років.

"У чоловіка, зокрема, вибухова травма, контузія, закритий перелом променевої кістки правого передпліччя. У жінки діагностовано вибухову травму і множинні осколкові поранення рук і ніг" , - йдеться у повідомленні.

Стан травмованих оцінюється як середньої тяжкості. Обох поранених було госпіталізовано, їм надається медична допомога.

Обстріли Херсона та області

Російські загарбники практично щодня завдають ударів по населених пунктах Херсонської області, часто здійснюючи обстріли з лівобережної частини регіону. Внаслідок ворожих атак по житлових районах цивільні одержують поранення, не рідкісні й випадки загибелі місцевих жителів.

Так, нагадаємо, 17 грудня війська РФ знову атакували території Херсонської області, що призвело до загибелі людини, і ще 6 правоохоронців отримали поранення.

Перед цим уночі 16 грудня російські окупанти обстріляли Херсон та область. Ворог застосував артилерію, а також дрони іранської розробки. У Херсоні було потрапляння поблизу інфраструктурного об'єкта, пошкоджено приміщення. Поранення отримали двоє чоловіків.

У Степанівці під Херсоном впали уламки збитого "шахеда", пошкоджено лікарню. Момент удару по медустанові влучив на відео. Також раніше вночі у Херсоні та області збивали ворожі дрони-камікадзе. У місті зафіксували падіння уламків "шахеду".