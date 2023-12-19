Міністр оборони Естонії: війна в Україні диктує нові правила

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що загарбницька війна РФ проти України диктує нові правила, тому зміцнення оборонного потенціалу балтійської країни є нагальною потребою, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє ERR.

За його словами, війна в Україні диктує нові правила ведення війни, а отже й нові тренди в обороні, на які Естонія змушена швидко реагувати.

"Щодо дронів у нас є концепція. Ми вивчаємо, які дрони нам більше підходять, тому що їх два види – для розвідки та ударні. Якщо ж говорити про дрони-камікадзе, то тендери в нас уже укладено", – сказав Певкур, додавши, що український досвід засвідчив: приблизно 60% дронів камікадзе не досягають поставлених цілей.

Міністр також зазначив, що окремою статтею видатків в оборонному бюджеті йде і військова допомога Україні, яку планують зберегти наступного року.

"Звичайно, що стосується навчання, ми продовжимо тренування українців, ми також продовжимо IT-коаліцію. У нас залишиться багато напрямків. Ми щодня в контакті з українцями, щоб розуміти, чого вони потребують і, звичайно, ми б хотіли бачити, що й інші країни поставлять мету, щоб виділяти на допомогу Україні щороку по 0,25% від ВВП", – резюмував Певкур.

Раніше новий очільник Союзу оборони Естонії (Кайтселійту) – добровольчих збройних формувань країни – генерал-майор Ільмар Тамм заявив, що вивчатиме й частково перейматиме досвід використання дронів у повномасштабній російсько-українській війні.

Як повідомлялось, естонський Союз оборони у межах державної закупівлі почне навчання на операторів дронів, а також відпрацьовуватиме бойові дії в умовах використання безпілотників противником.

В армії Естонії також планують створити підрозділ, що спеціалізуватиметься виключно на використанні дронів-камікадзе, враховуючи досвід війни РФ проти України.