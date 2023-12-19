Уряд Італії на рік продовжив рішення щодо військової допомоги Україні

Рада міністрів Італії на засіданні у вівторок підтримала продовження на ще один рік – до кінця 2024-го – повноважень, які дозволяють їй надавати військову та військово-технічну допомогу Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило італійське Міністерство оборони.

Своїм рішенням уряд Італії пропонує продовжити свої повноваження передавати Україні озброєння, транспортні засоби та матеріально-технічні засоби. Його ще мають схвалити обидві палати італійського парламенту.

"Декрет-закон, про який ідеться, дозволить уряду ще один рік… підтримувати українське населення, віддане справі захисту свободи і суверенітету своєї держави, надаючи йому, як це було до цього часу, не лише зброю, але й обладнання, генератори та все необхідне для підтримки військових операцій із захисту беззахисного цивільного населення", – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто наголосив, що цим рішенням Рим знову "обирає бік свободи націй і поваги до міжнародного права з метою досягнення, відповідно до позиції союзників по НАТО і ЄС, справедливого й тривалого миру".

Нагадаємо, рішення про надання Україні військової допомоги ухвалив ще попередній уряд Італії на чолі з Маріо Драгі. Після приходу восени 2022 року до влади прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні її Рада міністрів вирішила продовжити ці повноваження на 2023 рік.

На сьогодні публічно повідомлялось про щонайменше сім італійських пакетів військової допомоги у жовтні Крозетто говорив про підготовку восьмого.