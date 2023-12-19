Головнокомандувач армії Бельгії: Росія може відкрити другий фронт у Європі

Начальник штабу бельгійської армії адмірал Мішель Хофман заявив, що Росія в майбутньому може відкрити другий фронт у Європі, і напасти на Молдову чи країни Балтії, повідомляє Ділова столиця.

Його слова наводить портал VRT News.

Головнокомандувач армією Бельгії закликає Європу підготуватися, попереджає про можливу війну з РФ, і відзначає триваючу агресивну риторику російського диктатора Володимира Путіна, та становлення Кремля на "військові рейки".

"Ми бачимо, що Росія перейшла до військової економіки. Я думаю, ми мали б рацію, якби турбувалися… У жодному разі не виключено, що вони можуть відкрити другий фронт коли-небудь у майбутньому. Або на півдні, або в Молдові, або країнах Балтії" , — заявив адмірал Хофман.

За його словами, такий напад не виключений через кілька років.

На думку бельгійського воєначальника, РФ може бути ослаблена через війну проти України, що породжується, проте вона "зрештою відновить свою військову машину і відновить свої збройні сили".