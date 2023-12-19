Зеленський: Військові просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей

Військові на одній з останніх ставок пропонували мобілізувати додатково ще 450-500 тисяч людей, але наразі це питання допрацьовується, повідомив президент Володимир Зеленський, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський на пресконференції 19 грудня.



"Це питання наших військових, главкома і Генштабу. Вони звернулись на рівні ставки щодо мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулись щодо захисту нашої держави, потенційних контрнаступальних дій і щодо дефіциту. І вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей".

Зеленський назвав цю цифру "дуже серйозною" і сказав, що повідомив на ставці, що йому потрібно більше аргументів, щоб підтримувати "цей напрямок", бо "це питання людей, справедливості, обороноздатності і фінансів".

"Щодо людей мені треба конкретика, бо що буде з мільйонною армією України? Дуже потужною, я вважаю. Що буде з тими хлопцями, що щодня там (на фронті), принаймні, що з тими, що 2 роки захищають нашу державу? У нас є питання ротаційні, є питання відпусток, тобто це повинен бути комплексний план і в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді мені і суспільству передусім".

Зеленський повідомив, що військові почали працювати над цим планом, але він "поки що не побачив там демобілізації", хоча вважає її питанням "номер один".

"Питання не в тому, як називається цей процес згідно з законодавством, головне − щоб це процес був справедливим щодо наших потужних воїнів. Їм дуже важко там, я неодноразово там був. Я дуже хотів би, щоб наше військове керівництво розуміло ці виклики. Ми не можемо втратити найсміливіших, ми повинні знайти і мобілізаційні процеси. Це має бути з конкретикою і з великою повагою до воїнів. Мають бути питання відряджень, відпусток, можливості переходу з одного місця на інше. Всі запити, що є армії, повинні знайти відповідь у військового керівництва".

За його словами, військові просили підключити до цього питання Міноборони і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо діджиталізації деяких процесів, "бо люди є, як в Україні, так і за кордоном, це дуже складний процес".

"Для мене дуже важливо: якщо 440 тисяч плюс, то хто заслуговує право на відпочинок? І це дуже важливий момент, без цього воно не працює", − наголосив президент.

За його словами, військові повинні підготувати на ставку комплексний план, і потім вони повинні спілкуватися з цього питання у Верховній Раді, яка має затверджувати відповідні зміни до законодавства.

"Ми не можемо втратити стійкість, потенціал, але нам потрібна справедливість. І щодо фінансів − мобілізація у такому форматі буде коштувати Україні додатково 500 млрд грн. Тому я як президент України, як людина, яка багато часу витрачає, щоб знайти фінансову підтримку, то я хотів би знати від міністра фінансів, звідки гроші".