Зеленський впевнений, що ЄС і США схвалять фінансову допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Європейський Союз і Сполучені Штати зрештою схвалять заплановані пакети фінансової допомоги Україні на 2024 рік, хоча залишається питання, коли саме це станеться, повідомляє Європейська правда.

Про це Зеленський сказав на пресконференції.

Голова держави вказав, що Україна "дуже сильно" працює задля отримання фінансової допомоги.

"Я впевнений, що Сполучені Штати нас не зрадять, що те, про що ми домовились зі США, буде виконано повністю", – сказав він.

Пізніше Зеленський згадав про свій візит до Сполучених Штатів минулого тижня, під час якого, за його словами, йому вдалось знайти порозуміння з президентом США Джо Байденом і представниками обох партій у Конгресі.

Говорячи про Євросоюз, Зеленський нагадав про рішення саміту минулого тижня, на якому "ми досягли однієї перемоги" – тобто схвалення початку переговорів про вступ.

"Щодо 50 мільярдів – упевнений, ми все це вже досягли, (це) вже питання якогось повільного часу… Їй (допомозі. – Ред.) ніхто не завадить. Зроблено так, що сьогодні в нас є механізми, щоб навіть якщо буде підтримка пакета в 50 мільярдів мінус один, знайдуться інші інструменти для того, щоб Україна отримала ці кошти", – підсумував президент.

Як відомо, Європейський Союз 1 лютого 2024 року проведе спеціальний саміт, на якому планує обговорити питання виділення Україні 50 мільярдів євро додаткової допомоги на чотирирічний термін.