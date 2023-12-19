Росіяни знову запустили ударні дрони у напрямку України
Росія запустила чергову партію дронів-камікадзе типу "Шахед" по Україні, повітряну тривогу оголошено на Одещині, повідомляє Українська правда.
Про повiдомили Повітряні сили та голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram.
О 18.56 повітряники повідомили, що над Одеською областю нависла загроза застосування ударних БпЛА.
О 18.57 з'явилося повідомлення про рух БпЛА типу "Shahed" з акваторії Чорного моря у напрямку Чорноморська та Одеси.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців Одеського району з проханням перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.