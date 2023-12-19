Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Президент Володимир Зеленський зазначив, що з головнокомандувачем Валерієм Залужним у нього робочі стосунки і він планує "з ним працювати", повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський на підсумковій пресконференції 19 грудня, відповідаючи на запитання журналістки, чи існує якийсь конфлікт між ними і чи планує глава держави звільняти Залужного

"Робочі у мене стосунки з Залужним. Він має відповідати за результати на полі бою як главком, разом із Генштабом. Є багато там питань. І також командувач (ОСУВ) "Таврії", який оперативним командуванням займався... Наступ - це складне питання: щось було, чогось не було, чогось не вистачає... Нам потрібні міцні кроки і результати... кожен день на кожній посаді.

Планую працювати, чекаю від них рішень (щодо мобілізації, допомоги на фронті, дуже конкретних речей на полі бою). Стратегія - зрозуміла, хочу бачити деталі. Вважаю, що це - справедливо".