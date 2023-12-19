Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди

Президент Володимир Зеленський заявив, що не має наміру позбутись своє команди, оскільки це зменшить західну допомогу і зробить Україну слабкішою, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський на підсумковій пресконференції у відповідь на питання УП, кого можна змінити у команді президента, щоб наша держава стала сильнішою.

"Що стосується моєї команди, якщо я позбавлюсь своєї команди, у мене вона невелика, 5 – 6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкішими, буде менше ППО, буде менше допомоги. При всій повазі до вашої риторики, просто не можу дозволити цього собі".

Зеленський також вважає, що не можна розпускати Верховну Раду, оскільки це призведе до виборів.

"Що можу зробити як президент? Не можу їх (депутатів ВРУ - ред.) розпустити. Бо тоді будуть вибори. Вибори не можна під час війни проводити" , - зазначив президент.

Президент при цьому нагадав, що "які б депутати не були" вони проголосували євроінтеграційні закони.