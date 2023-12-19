Президент запевнив, що не підтримає обов'язкову мобілізацію жінок
Президент Володимир Зеленський запевнив, що не підтримає обов'язкову мобілізацію жінок, повідомляє Українська правда.
Про це заявив Зеленський під час підсумкової пресконференції.
Журналісти запитали, чи підпише президент закон, якби там була норма про мобілізацію жінок або молодших за 27 років чоловіків.
"Жінок - ні, не підпишу.
Що стосується 25 років - якщо всі аргументи будуть викладені. На сьогодні я бачу, що це потрібно, то з цим погоджуся".