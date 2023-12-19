Українські аграрії цьогоріч зібрали рекордний урожай зернових культур з гектара

Врожайність сільськогосподарських культур з гектара в Україні цьогоріч досягла рекордного рівня за всю історію, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає пресслужба міністерства.

За словами міністра, попри війну більшість аграріїв планують і надалі займатись своєю справою.

"Навіть в такий важкий рік отримали з одного гектару рекордну врожайність за всю історію України. Погода звичайно допомогла, але без героїчної роботи аграріїв ми б не отримали таких результатів" , - наголосив Сольський.

Крім того, заступник міністра наголосив, що допомога міжнародних партнерів протягом повномасштабного вторгнення допомагає підтримати роботу аграрного сектору, зокрема, найменших фермерів.

Наступного року також продовжать діяти програми підтримки фермерів: доступне кредитування під 5-7-9 відсотків та грантова програма на розвиток садівництва, тепличного господарства та переробку.

Станом на кінець листопада В Україні поступово завершується збір врожаю, аграрії намолотили 75,7 млн тонн зернових та олійних культур.

За української зернової асоціації врожай зернових та олійних зросте до 81,6 млн тонн.

Нагадаємо:

Фонд Говарда Баффета будуватиме на кордоні з Угорщиною логістичний хаб для перевалки українського збіжжя потужністю у 30 тис тонн, у майбутньому планує інвестувати у розбудову нових хабів.

Говард Баффет від початку роботи його фонду в Україні на початку великої війни вже інвестував понад пів мільярда доларів в Україну, зокрема – у підтримку фермерів технікою та гуманітарне розмінування.