Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі зніме блокаду кордону

Президент Володимир Зеленський вірить, що новий уряд Польщі зупинить блокаду кордону з Україною, повідомляє Економічна правда.

Про це він заявив на підсумковій пресконференції.

"У вас новий уряд ... і я буду вірити, що новий уряд зніме всю блокаду, яка є штучною. Ми готові, щоб у Польщі люди нічого не втрачали, але не можна політизувати питання зерна" , - наголосив він на запитання польського журналіста.

Він додав, що через блокування кордону з боку польських перевізників Польща зазнала фінансових втрат.

"Втратила тому, що ми побудували коридор через Молдову - Румунію залізницею. Ми побудували коридор Чорним морем - і стало менше експорту через Польщу. Ми хотіли цього? Ні" , - зазначив Зеленський.

Глава держави розповів, що мав розмову з цього приводу з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Він наголосив, що "не можна політизувати питання зерна, коли в нас усе заблоковано".

Також Зеленський розповів, що найбільше в цій ситуації Україні допомогла Румунія.

"Дякувати Богу, з'явилася розумна Румунія і просто мені президент Румунії Клаус Йоганніс допоміг. Допоміг нашим фермерам вижити. І в нього були такі складнощі, у нього були страйки... Я вважаю, він показав прояв твердої людини, яка сказала: Цінності спочатку, а потім уже ціни" , - додав президент.

Нагадуємо:

За розрахунками Національного банку українські експортери втратили близько 160 мільйонів доларів внаслідок блокади окремих наземних пунктів пропуску через західні кордони.