Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
Президент Володимир Зеленський не вважає реалістичною ідею про те, що Північно-Атлантичний альянс поширить гарантії безпеки на частину території України, повідомляє Європейська правда.
Про це він заявив на пресконференції у Києві.
Володимир Зеленський підкреслив, що повноцінний вступ України до Альянсу є "найпотужнішим варіантом" для гарантування безпеки нашої держави.
"Але нас не запрошують в НАТО", – зауважив він.
Зеленський підкреслив, що наразі Київ не отримував від офіційних партнерів жодних пропозицій також про так званий "частковий вступ" України до Альянсу, однак чув обговорення цих ідей і ставиться до них украй скептично.
"Сигнали з приводу часткової участі якоїсь (в Альянсі) – це маячня. Без образ для тих, хто таке говорить", – наголосив президент.
Як повідомлялося, ідею про "частковий вступ" України до НАТО лобіює екс-генсек Альянсу Андерс Фог Расмуссен. Однак Зеленський не вважає цю ініціативу дієвою.
"Дуже складно уявити собі, як це може бути", – заявив він.
Зокрема, Зеленський заявив, що такий розвиток події призведе до прямого зіткнення РФ і НАТО – адже є безкомпромісні заяви керівництва РФ про збереження мети РФ з підкорення України.
"Уявімо собі, що частина України буде в НАТО. Це високі ризики. Це значить, що він увійде і буде війна з НАТО", – заявив президент.
Також зі слів президента виходить, що "частковий вступ" до Альянсу створить питання про повернення окупованих земель Україною, яка стане членом НАТО.
"Ми не визнаватимемо частину своєї території російською".