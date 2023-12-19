Франція приєднається до навчання українських льотчиків на західних винищувачах

Франція на початку 2024 року долучиться до підготовки українських льотчиків на західних винищувачах – ідеться про початкову підготовку, яку потім продовжать європейські партнери, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у звіті французького Міністерства оборони про військову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Французьке Міноборони нагадало, що у травні президент Франції Емманюель Макрон підтвердив готовність навчати українських льотчиків винищувачів спільно з кількома європейськими партнерами.

"Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки у Франції вони продовжать навчання на винищувачах на курсах, організованих нашими партнерами", – йдеться у звіті.

Хоча французька сторона цього не уточнює, імовірно, йдеться про навчання на винищувачах F-16, які в Європі організовує коаліція на чолі з Данією та Нідерландами.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на F-16 у Сполучених Штатах, де перейшли до льотної підготовки, й Данії. У Румунії за сприяння Нідерландів відкрили навчальний центр, який зокрема прийматиме й українців.

Також про наміри провести навчання для українців на винищувачах західного зразка оголошувала Велика Британія.