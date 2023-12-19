У центрі Києва чоловік осквернив велику ханукію: його затримала поліція

У Києві затримали чоловіка, який на Майдані Незалежності справив малу нужду на ханукію, встановлену на знак іудейського свята Хануки, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення поліції Києва.

"Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, де чоловік на площі Майдан Незалежності осквернив тимчасово встановлений до відзначення іудейського свята "Ханука" монумент.

Працівники Шевченківського управління поліції у співпраці з аналітиками кримінального аналізу встановили та затримали порушника. Ним виявився мешканець Київщини, 1988 року народження".

Поліція відкрила справу ч. 1 ст. 161 ККУ - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років.

Раніше в мережі з’явилося відео, на якому чоловік справляє малу нужду на ханукію, називає її "граблями" і каже, що "євреї не будуть заселяти нашу землю".