Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на хід війни в Україні

Президент Володимир Зеленський вважає, що перші рішення президента США, якого оберуть у 2024 році, можуть "дуже сильно" вплинути на хід війни в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це Зеленський сказав на пресконференції.

Голова держави припустив, що в разі обрання президентом США Дональда Трампа "в нього точно буде інша політика", при цьому незалежно від конкретного кандидата важливими будуть його "перші сигнали" в політиці.

"Якщо політика наступного президента – ким би він не був – буде іншою до України, холоднішою або більш внутрішньою, тобто буде пріоритетність на внутрішній політиці, більш економною – то, я думаю, ці сигнали дуже сильно вплинуть на хід війни в Україні", – додав Зеленський.

"Якщо одна потужна деталь випадає, механізм починає сипатись, і тому якщо ми дамо можливість випасти з платформи допомоги лідерам цієї допомоги – Сполученим Штатам, – це точно буде мати вплив і точно не позитивний на допомогу в Європі", – вважає він.

Колишній президент США раніше не раз говорив, що має "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду.

Минулого місяця Зеленський запропонував приїхати в Україну Дональду Трампу, який раніше заявив, що у ролі президента США міг би завершити війну між Росією та Україною за один день.

Але Трамп відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.