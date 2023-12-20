Суд заборонив Трампу балотуватись на виборах в штаті Колорадо

Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив рішення вилучити колишнього президента Дональда Трампа зі списку кандидатів на посаду президента США 2024 року, повідомляє Українська правда.

Таке рішення суд прийняв через роль Трампа у подіях 6 січня 2021 року, коли його прихильники проникли у Капітолій у спробі оскаржити результати президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Джо Байден.

Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якого визнали таким, що не має права очолювати Білий дім, згідно з положенням Конституції, яке вкрай рідко використовують і яке забороняє посадовим особам, які брали участь у "заколоті або повстанні", обіймати офіційні пости.

Суд за невеликої переваги голосів (4:3) дійшов висновку, що Конституція забороняє претенденту на висунення від Республіканської партії 2024 року з'являтися у виборчому бюлетені через його роль "у підбурюванні до насильства проти уряду США".

Постанова суду стосується тільки республіканських праймеріз у штаті Колорадо, які відбудуться там 5 березня, але це рішення, ймовірно, також вплине на статус Трампа на загальних виборах 5 листопада.

Кампанія Трампа назвала рішення суду помилковим і недемократичним, заявивши, що воно буде оскаржене у Верховному суді США.

Кілька попередніх спроб викреслити Трампа з виборчого бюлетеня в інших штатах не увінчалися успіхом.