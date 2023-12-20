США запровадили нові санкції за постачання до Ірану деталей для безпілотників
Сполучені Штати оголосили про запровадження обмежень проти майже півтора десятка осіб та організацій в Ірані та інших країнах, які забезпечували деталі для виробництва бойових безпілотників. Про це заявили в міністерстві фінансів США, повідомляє Українська правда.
Санкції запроваджено проти десяти організацій і чотирьох осіб, які базуються в Ірані, Малайзії, Гонконгу та Індонезії та підтримують виробництво Іраном безпілотних літальних апаратів.
Мережа сприяла закупівлі компонентів американського та іноземного походження на сотні тисяч доларів для організації, що входить до іранського Корпусу вартових ісламської революції (IRGC).
"Незаконне виробництво Іраном та передача смертоносних БПЛА його терористичним проксі на Близькому Сході, а також Росії сприяє загостренню напруженості, продовженню конфліктів та підриває стабільність", – заявив заступник міністра фінансів з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.