Ізраїль запропонував ХАМАСу перемир'я щонайменше на тиждень – Axios

Ізраїль пропонує призупинити бойові дії у Газі щонайменше на один тиждень. Це перша пропозиція після зриву минулого.﻿ Про це повідомляє Axios, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Близько 130 ізраїльських та іноземних громадян все ще утримуються як заручники в секторі Газа. Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив у вівторок, що до членів входять вісім американців.

За новою угодою, до звільнених увійдуть жінки, чоловіки старше 60 років та інші заручники, які хворі або серйозно поранені і потребують термінової медичної допомоги.

У рамках цієї пропозиції Ізраїль заявив, що погодиться на тимчасове припинення вогню щонайменше на один тиждень. У попередній угоді Ізраїль погодився на тижневу паузу у своїх атаках у секторі Газа в обмін на 80 заручників.

Ізраїль також припустив, що може звільнити палестинських ув'язнених, засуджених за більш серйозні напади на Ізраїль, ніж ті, що були звільнені в рамках попередньої угоди. Ізраїльські офіційні особи заявляють, що таких палестинських ув'язнених десятки, вони є старими чи хворими і можуть бути звільнені в рамках гуманітарної угоди.