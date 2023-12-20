ISW: Війська РФ незначно просунулися на п'ятьох напрямках
Російські війська просунулися біля Куп’янська, Бахмута, Авдіївки, Новомихайлівки на Донеччині та Новопрокопівки на Запоріжжі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Російські сили здійснили незначне підтверджене просування на північний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на північ від Синьківки (на північний схід від Куп’янська)
Також російські війська підтвердили просування на північ від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Білогорівки Донецької області, за 15 км на північний схід від Бахмута.
Окупанти підтвердили просування поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що приблизно 15 грудня російські війська досягли незначного успіху на північ від Первомайського (приблизно 10 км на південний захід від Авдіївки). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, показують, що російські війська також незначно просунулися в районі кар’єру на південний захід від Авдіївки.
Російські війська незначно просунулися на південний захід від міста Донецьк. На відео з геолокацією, опублікованому 19 грудня, видно, що російські війська досягли невеликого успіху вздовж вулиці Центральної на східній околиці Новомихайлівки.
Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що російська лінія фронту розташована далі на схід від Новопрокопівки (безпосередньо на південь від Роботиного), ніж передбачалося раніше, хоча це просування, ймовірно, не є результатом російської контратаки та навряд чи було зроблене за останні 24 години. Можливо, українські сили відійшли на більш придатні для оборони позиції ближче до Роботиного.
Російські та українські війська ведуть позиційні бої на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Повідомляється, що українські війська зберегли свої позиції в Кринках на східному березі, незважаючи на контратаки Росії в цьому районі.
Ключові висновки ISW за 19 грудня
- Президент Росії Владімір Путін все частіше звертається до псевдоісторичної риторики Кремля до вторгнення, щоб виставити себе сучасним російським царем і представити вторгнення в Україну як історично виправдане імперське завоювання.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив під час колегії Міноборони Росії 19 грудня, що у 2024 році пріоритетом для Міноборони Росії буде продовження війни в Україні та підготовка новосформованих частин і з'єднань, а також підтвердив погрози на адресу Фінляндії та ширшого альянсу НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський 19 грудня дав підсумкову прес-конференцію, під час якої прокоментував подальше небажання Росії вести переговори, свою впевненість у майбутній західній допомозі, українське внутрішнє виробництво зброї та можливу майбутню мобілізацію в Україні.
- Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін обговорив російсько-китайське економічне співробітництво та двосторонні відносини з прем'єр-міністром Китаю Лі Куангом у Пекіні 19 грудня.
- Російські війська здійснили підтверджені просування на північний схід від Куп'янська, на північ від Бахмута та на південний захід від Авдіївки, а також продовжили позиційні бої вздовж усієї лінії зіткнення.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на колегії Міністерства оборони 19 грудня заявив, що до кінця 2024 року російська армія має намір набрати до 745 000 військовослужбовців за контрактом.
- Російська влада продовжила спроби використати призов на військову службу в окупованій Україні для збільшення чисельності збройних сил і легітимізації незаконної анексії Криму.