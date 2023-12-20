Close button

Курс валют НБУ на 20 грудня

Курс валют НБУ на 20 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 20 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 19 грудня зріс на 13 коп. до 37.32 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 33 коп. до 40.92 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 3 коп. до 4.13 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 44 коп. до 47.53 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 43,22 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 9 коп. до 9.43 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.320 500 +0.128
EUR Євро 40.921 900 +0.33
RUB Рубль 0.412 990 +0.003
GBP Фунт стерлінгів 47.529 500 +0.44
CHF Швейцарський франк 43.222 500 +0.382
PLN Польський злотий 9.434 600 +0.088

Новини

Популярні теми форуму

analytics