Курс валют НБУ на 20 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 20 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 19 грудня зріс на 13 коп. до 37.32 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 33 коп. до 40.92 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 3 коп. до 4.13 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 44 коп. до 47.53 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 43,22 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 9 коп. до 9.43 за 1 польський злотий.