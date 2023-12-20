Курс валют НБУ на 20 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 20 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 19 грудня зріс на 13 коп. до 37.32 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 33 коп. до 40.92 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 3 коп. до 4.13 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 44 коп. до 47.53 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 43,22 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 9 коп. до 9.43 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.320 500
|EUR
|Євро
|40.921 900
|RUB
|Рубль
|0.412 990
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.529 500
|CHF
|Швейцарський франк
|43.222 500
|PLN
|Польський злотий
|9.434 600