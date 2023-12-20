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Росіяни атакували "Шахедами", ППО збила 18 безпілотників – Повітряні сили

Росіяни атакували "Шахедами", ППО збила 18 безпілотників – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 20 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 18 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Ударні безпілотники росіяни запустили з окупованого Криму – районів Чауда та Балаклава.

"Усього зафіксовано пуски 19 шахедів, 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей", – йдеться в повідомленні. 

Також окупаційні війська завдали удару по Харківщині двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300, які запустили з Бєлгородської області РФ. Попередньо без постраждалих.

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