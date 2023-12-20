Росіяни атакували "Шахедами", ППО збила 18 безпілотників – Повітряні сили
У ніч на 20 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 18 "Шахедів".
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Ударні безпілотники росіяни запустили з окупованого Криму – районів Чауда та Балаклава.
"Усього зафіксовано пуски 19 шахедів, 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей", – йдеться в повідомленні.
Також окупаційні війська завдали удару по Харківщині двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300, які запустили з Бєлгородської області РФ. Попередньо без постраждалих.