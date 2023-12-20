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Росія за добу втратила майже 900 військових і 16 артсистем – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 890 військових, 16 танків, 23 бронемашини, 16 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 20.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 349190 (+890) осіб,
  • танків – 5814 (+16) од,
  • бойових броньованих машин – 10794 (+23) од,
  • артилерійських систем – 8206 (+16) од,
  • РСЗВ – 928 (+2) од,
  • засобів ППО – 611 (+0) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17),
  • крилатих ракет – 1612 (+1),
  • кораблів /катерів – 22 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10871 (+29) од,
  • спеціальної техніки – 1203 (+3)

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