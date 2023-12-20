Росія за добу втратила майже 900 військових і 16 артсистем – Генштаб
За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 890 військових, 16 танків, 23 бронемашини, 16 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 20.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 349190 (+890) осіб,
- танків – 5814 (+16) од,
- бойових броньованих машин – 10794 (+23) од,
- артилерійських систем – 8206 (+16) од,
- РСЗВ – 928 (+2) од,
- засобів ППО – 611 (+0) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17),
- крилатих ракет – 1612 (+1),
- кораблів /катерів – 22 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10871 (+29) од,
- спеціальної техніки – 1203 (+3)