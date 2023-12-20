У "Київстарі" знову перебої: у низці міст не працює зв'язок

Проблеми зі зв'язком знову спостерігаються у "Київстарі" зранку 20 грудня. Користувачі скаржаться на відсутність зв'язку. У компанії заявили, що "спеціалісти працюють над відновленням сервісів".

Про проблеми зі зв'язком пишуть абоненти мобільного оператора у коментарях під дописами на сторінці "Київстар" у Facebook.

Про відсутність мобільного зв'язку пишуть користувачі з різних регіонів, зокрема, зі Львова, Миколаєва та Київської області. Також абоненти не можуть перевірити рахунок, набравши комбінації. Крім того, є скарги про відсутність домашнього інтернету та проблеми у роботі застосунку "Мій Київстар".

У компанії заявили﻿, що знають про "складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку" у низці міст на заході та півдні України.