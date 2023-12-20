ДПСУ: Понад 5000 вантажівок в чергах на в'їзд в Україну

Станом на ранок 20 грудня заблокованими для українських вантажівок залишаються 4 пункти пропуску на кордоні з Польщею, в чергах на в'їзд до країни перебувають приблизно 5220 ваговиків. Про це заявив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

"За інформацією польських прикордонників, у чергах в бік України на 4 заблокованих напрямках станом на ранок знаходиться 3600 вантажівок: Шегині – 1000, Рава-Руська – 600, Краківець – 500, Ягодин (рух заблоковано 18 грудня після 15 години за київським часом) - 1500 вантажних транспортних засобів" , – сказав речник.

Щодо інших напрямків, за словами Демченка, зі сторони Словаччини станом на ранок середи в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду 570 вантажівок. Як відомо, там тимчасово припинено блокування руху вантажних транспортних засобів, які прямують з України. В еЧерзі на виїзд з України на ранок зареєстровано 700 вантажівок.

В напрямку Угорщини рух іде, але черги присутні. Станом на ранок 20 грудня в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 250 вантажівок.

На румунському напрямку станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Порубне" очікувало проїзду 800 вантажівок.