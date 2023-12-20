США підняли авіацію після запуску КНДР балістичної ракети

Американський стратегічний бомбардувальник B-1B взяв участь у спільних навчаннях Повітряних сил США, Південної Кореї та Японії поблизу корейського півострова у середу після запуску КНДР міжконтинентальної балістичної ракети, повідомляє Укрінформ.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS), тристоронні навчання відбулися над водами на схід від південного острова Чеджу.

Південнокорейські винищувачі F-15K, американські F-16 і японські винищувачі F-2 також брали участь у цих навчаннях, проте кількість розгорнутих бомбардувальників типу B-1B не уточнюється.

"Ці навчання були заплановані для зміцнення можливостей трьох країн реагувати на ядерні та ракетні загрози Північної Кореї, включно з її запусками твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет, і щоб продемонструвати тверду рішучість щодо спільної відповіді" , — йдеться в заяві JCS.

У понеділок Північна Корея заявила, що провела успішне випробування своєї найновішої твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети великої дальності Hwasong-18.