Україні потрібно на 4 млрд доларів менше допомоги – Мінфін

Україна переглянула потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік. За останньою оцінкою Міністерства фінансів, державі треба не $41 млрд, як вважалося раніше, а $37,3 млрд. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити з $41 млрд завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів. Скорочено всі капітальні видатки держбюджету.

У 2024 році ключовими задачами є військова кампанія та соціальна підтримка. І якщо оборона і безпека фінансуються виключно за рахунок внутрішніх доходів бюджету, то для забезпечення потреб соціальної сфери, ми розраховуємо на допомогу міжнародних партнерів" , — сказав Марченко під час онлайн-виступу на зустрічі фінансового блоку Великої сімки (G7).

Цю суму верифікували експерти Міжнародного валютного фонду.

За 2023 рік Міністерству фінансів України вдалося залучити вже понад $39 млрд зовнішнього фінансування. За останні дні року допомога донорів має сягнути близько $42,3 млрд.

Поки що обидва основні донори України – Євросоюз і США – не затвердили фінансову допомогу Україні на 2024 рік. Лідери Євросоюзу збираються зробити це 1 лютого, а в американському Конгресі це питання поки що не має підтримки.