В Ужгородській міській раді проводять обшуки – джерела

До міської ради Ужгорода сьогодні, 20 грудня правоохоронці прийшли з обшуками. Вони пов'язані з розкраданням коштів з місцевого бюджету.﻿, пише Юлія Акимова, РБК-Україна.

За даними джерел, наразі тривають обшуки в Ужгородській міській раді й за місцем проживання фігурантів.

"Справа стосується розкрадання коштів з місцевого бюджету через КШЕП і Департамент інфраструктури" , - розповіли виданню джерела.

Зазначимо, що місцеві ЗМІ, зокрема "Закарпаття онлайн" також пишуть, що обшуки проводяться в межах розпочатого кримінального провадження щодо деяких посадовців міської ради.

Нагадаємо, що в листопаді цього року правоохоронці проводили ряд обшуків у приміщеннях Ужгородської міської ради. Вони перевіряли підстави та обставини перетину кордону місцевими депутатами під час дії воєнного стану.

До цього Служба безпеки України проводила обшуки у міській раді та кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва. І ці заходи теж були пов'язані зі зловживаннями окремих депутатів і держслужбовців щодо перетину кордону.