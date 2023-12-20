Особисті санкції ЄС щодо росіян можуть діяти і після смерті – ЗМІ

У ЄС ухвалили рішення, що потенційно дозволяє зберігати санкції проти громадян Росії у відповідних списках і після їхньої смерті. Про це йдеться у матеріалі EUObserver, повідомляє Європейська правда.

Вже десятки російських олігархів, які потрапили під санкції, намагаються оскаржити це у судах, а відкритий лобізм з цього питання зараз незаконний.

Більш того, за рішенням, ухваленим у понеділок, тепер навіть смерть підсанкційної особи не обов’язково означає автоматичне викреслення із санкційного списку та розмороження активів.

Рада ЄС зможе зберегти санкції щодо померлої особи, якщо вважатиме, що ці активи у разі розмороження можуть бути використані для фінансування війни Росії проти України – з міркувань, що у російських реаліях вони опиняться майже у тих самих руках.

"Цей крок був необхідний, тому що автоматична система вилучення померлих зі списків, яка діяла досі, була предметом занепокоєння" , – прокоментував виданню дипломат ЄС на умовах анонімності.