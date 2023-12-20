Зеленський призначив нового представника у парламенті

Президент Володимир Зеленський призначив Галину Михайлюк своїм представником у Верховній Раді. Про це йдеться в указі президента №823/2023, повідомляє Українська правда.

"Призначити Михайлюк Галину Олегівну Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)" , – йдеться в указі.

Нагадаємо, 7 грудня Зеленський підписав указ про увільнення Веніславського від виконання обов’язків представника президента у Верховній Раді України. Причини цього рішення голова держави не роз'яснив.

Напередодні Веніславський висловлював думку, що перебування депутатки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої в комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки є загрозою національній безпеці. Це сталося після скандалу із її звинуваченнями у бік головкома Валерія Залужного.

Сам Веніславський назвав причиною свого звільнення з посади представника президента у Верховній Раді високу зайнятість військовими проєктами.