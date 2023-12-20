Понад 70% українців проти відставки Залужного – опитування

Переважна більшість українців – 72% – поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.﻿﻿ Про це свідчать результати опитування, проведеного 4-10 грудня 2023 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), повідомляє Українська правда.

Загалом, у те, що між президентом Володимиром Зеленським та Залужним можуть бути певні розбіжності чи тертя, вірять 43% українців. Утім з них лише 8% вважають, що ситуація дуже серйозна, а решта 35% вважають ці непорозуміння не дуже серйозними. Взагалі не вважають, що є певний конфлікт – 39%, а 18% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Переважна більшість респондентів – 72% – негативно поставилися би до відставки Залужного. Лише 2% респондентів поставилися до цього позитивно. Ще 21% мають нейтральне сприйняття цього, а 5% не змогли сформулювати свою думку.

Раніше цього тижня КМІС публікував результати опитування, згідно з яким в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ – 96% (рівно стільки ж було у грудні 2022 року). Також було запитання про довіру головнокомандувачу Залужному, якому довіряють 88%.

В іншій частині опитування (іншій вибірці респондентів) водночас ставилося запитання "Наскільки ви довіряєте чи не довіряєте наступним українським публічним діячам? Якщо Ви не знаєте його чи її, так і скажіть." (з дещо іншою шкалою, ніж згадане вище опитування щодо довіри інституціям).

У переліку прізвищ також були Валерій Залужний, Кирило Буданов і Олександр Сирський (проте без опису їх посад чи роду діяльності, тобто лише ім’я та прізвище).

Всі три зазначені військові командувачі користуються високою довірою населення, а різниця у частках довіри є більшою мірою наслідком різного рівня обізнаності про них. Так, серед загалом усіх респондентів 92% довіряють Залужному, 60% – Буданову (але 18% не знають його), 33% – Сирському (але 48% не знають його).

У перерахунку до тих, хто знає цих командувачів, 94% довіряють Залужному, 73% довіряють Буданову і 63% довіряють Сирському. Водночас рівень недовіри серед тих, хто їх знає, становить 5% для Залужного, 24% – для Буданова, 29% – для Сирського.

Впродовж 4-10 грудня 2023 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого були додані запитання щодо довіри військовим командувачам та щодо можливої відставки Залужного.

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) було опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Соціологи зазначають, що формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. КМІС раніше наводив фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах "воєнного часу".

Загалом, у КМІС вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність для населення України, що проживає на підконтрольній Уряду території, та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.