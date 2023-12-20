FT: Україні можуть передати заарештовані активи РФ як аванс

Країни Заходу заморозили російські державні активи на суму 260 млрд євро після вторгнення в Україну. Ці гроші можуть бути виплачені Україні траншами як аванс перед неминучою компенсацією Росії за агресію.﻿ Про це повідомляє Financial Times, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в публікації, Вашингтон публічно не підтримав конфіскацію заморожених активів, але погодився в приватному порядку. В одному з недавніх дискусійних документів G7, поданих офіційними особами США, це описується як "контрзаходу", дозволена міжнародним правом, яка "спонукає Росію припинити агресію".

Згідно з документом, такий крок вважатиметься законною відповіддю на незаконне вторгнення Росії в Україну, якщо його здійснять держави, які "постраждали" та "особливо постраждали" від її агресії. Сюди можуть входити союзники України, які фінансували її економіку та збройні сили під час війни.

Офіційні особи США припустили, що заарештовані активи можуть бути переведені Україні траншами, наприклад через Світовий банк або Європейський банк реконструкції та розвитку. Це розглядається як "аванс" перед компенсацією Україні, яку Росія зрештою має виплатити відповідно до міжнародного права за свою агресію.

Де знаходяться російські активи

Згідно з документом Європейської комісії, з яким ознайомилася Financial Times, минулого року близько 260 млрд євро активів центрального банку РФ було заморожено у країнах G7, ЄС та Австралії. Основна частина цієї суми - близько 210 млрд євро - зберігається в ЄС, включаючи готівку та державні облігації, номіновані в євро, доларах та інших валютах.

Для порівняння США заморозили лише невелику суму російських державних активів: близько 5 млрд доларів.

У Європі основна частина активів – близько 191 млрд євро – зберігається в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Бельгії. За даними міністерства фінансів Франції, Франція заморозила другу за величиною суму близько 19 млрд євро. Німеччина заморозила приблизно 210 млн. євро.