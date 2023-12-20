У Запорізькій області військком допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя, повідомляє Українська правда.

"Керівник районного ТЦК та СП та троє його підлеглих надавали військовозобов’язаним повний "пакет послуг" для звільнення від військової служби.﻿ Ухилянтів реєстрували у тому ж районі міста, де розташований військкомат, потім їх ставили на облік та надавали сфальсифіковані медичні документи для проходження ВЛК з подальшим звільненням від військової служби.

За оперативними даними, таким чином за період 2022 – 2023 років ухилились від мобілізації понад 300 осіб. Орієнтовна вартість "послуги" ділків складала 2-3 тисячі доларів США на одну людину", – заявили в ДБР.

Працівники ДБР провели обшуки за місцями проживання та роботи посадових осіб цього районного ТЦК та СП.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють повне коло залучених осіб.

Кримінальне провадження ведеться за статтями ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ст. 336, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.