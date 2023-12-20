У ЗСУ пояснили, що змінить повноцінний запуск електронного реєстру військовозобов'язаних

Запуск електронного реєстру військовозобов'язаних значно спростить мобілізаційні заходи в Україні.﻿ Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, зараз в Україні працює електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Але на даний момент він ще не синхронізований з іншими державними реєстрами.

Коли відповідний законопроект буде прийнято, то в більшості випадків потреба в заходах оповіщення просто відпаде, тому що будуть синхронізовані різні існуючі бази даних.

"І ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований в Києві, але зараз він працює у Львові, тому що податок з його зарплати - ПДФО - сплачується у Личаківський район міста Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності, про те, що даному громадянину необхідно з'явитися у Личаківський ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобов'язаний особисто доставити даного військовозобов'язаного до ТЦК та СП" , - розповів Фітьо.

Він зазначив, що наразі електронна база, яка працює в ТЦК, лише дає змогу здійснювати заходи оповіщення громадян в будь-якій точці країни. Тобто громадянин, наприклад, з Луганська чи з Сум може отримати повістку в Одесі.

"Зараз ці дані, які були в паперовому вигляді, перенесені в електронний. І це дає можливість побачити особову справу, наприклад, в іншому ТЦК іншого регіону. Поки що синхронізації даних з іншими державними реєстрами немає. Як тільки це запрацює - усі питання з відвідуванням спортклубів, ресторанів, здійсненням оповіщення на блокпостах відразу, автоматично відпадуть" , - пояснив представник Сухопутних військ.

Окрім того, за його словами, електронний реєстр спростить проведення мобілізації ресурсів - як людських, так і транспортних, і багато іншого.

"Ми зараз дуже велику кількість людських ресурсів витрачаємо саме на здійснення заходів оповіщення. І російська пропаганда теж на цій темі зробила дуже велику шкоду. В певної категорії чоловіків є якийсь страх до відвідування ТЦК та СП. Вони думають, що перша повістка - це відразу відправка на фронт. Це так вклала російська пропаганда, провівши дуже велику роботу" , - зазначив Фітьо.

Він вкотре наголосив, що перша повістка - це означає, що треба лише з'явитися в ТЦК та СП, щоб оновити свої дані, пройти медичний огляд, а не термінова відправка на фронт.