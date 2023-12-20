У КМДА назвали основну версію аварії тунелю метро

Директор київського КМДА Дептрансу Руслан Кандибор сказав, що основною версією аварії тунелю біля станції метро "Деміївська" вважають помилки при будівництві, повідомляє ЛігаБізнес.

"За попередніми висновками, при будівництві тунелю були допущені технічні помилки, адже через три місяці після відкриття станцій між "Деміївською" та "Либідською" відбулась теча води з виносом піску" , – розказав чиновник.

Протягом наступних 12 років працівники метрополітену постійно займались герметизацією та спостерігали за щілинами.

"У листопаді 2023 року з’явились значні течі з виносом породи через щілини, тобто відбувся прогрес тріщин. Департамент залучив державний НДІ будівельних конструкцій для з’ясування причин виникнення ситуації й отримав висновки про те, що є загроза руйнування тунелю" , – розказав він.

За словами Кандибора, негативному сценарію вдалося уникнути завдяки зупинці руху поїздів та обмеженню руху на прилеглій проїжджій частині Деміївської площі.

"Загрози для руйнування капітальних споруд через просідання ґрунту немає. Навколо лише тимчасові споруди, які будуть демонтовані для проведення відповідних робіт" , – сказав він.

На ремонт ділянки, як раніше й очікувалося, знадобиться до пів року.