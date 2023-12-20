Україна в 2024 році планує виготовити тисячі ударних безпілотників – Камишін

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що в Україні наступного року планують виготовити 1 мільйон FPV дронів, понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності польоту та понад тисячу дронів із дальністю від 1 000 км, повідомляє Українська правда.

"Вчора на підсумковій пресконференції мій президент пообіцяв, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів. І це мова тільки про FPV дрони. Вже в грудні ми виробляємо більше 50 тисяч FPV дронів.

Окрім FPV дронів ми вже спроможні виробити в наступному році більше 10 тисяч ударних дронів середньої дальності (сотні км), та 1000+ дронів з дальністю за 1000 км" , – заявив Камишін.

Міністр додав, що "всі виробничі спроможності готові". Вже починається "контрактація на 2024 рік".

Безпілотники FPV (First Person View або "від першої особи") виконують як розвідувальні місії, так і бойові: коригують вогонь артилерії, вражають військову техніку та окопи, можуть переслідувати рухомі цілі. Однак вони мають дальність польоту до 8-10 км.