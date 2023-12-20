У Раді з'явився новий нардеп

У Верховній Раді склав присягу народного депутата Михайло Соколов і увійшов до фракції "Батьківщина".﻿﻿ Про це заявила народна депутатка и від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, повідомляє Українська правда.

"Михайло Соколов склав присягу народного депутата України. Він увійшов до парламенту замість депутата Данілова, який довчасно склав мандат. Депутат Соколов увійшов до фракції "Батьківщина", – написала Геращенко.

Данілов був народним депутатом трьох скликань від "Батьківщини". В 2019 році він пройшов до Ради по загальному округу, тому замість нього зайде наступний колега по списку. За даними ЗМІ Соколов до 2019 року очолював Миколаївську обласну організацію партії "Батьківщина".