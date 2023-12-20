"Київстар" заявив про усунення проблем зі зв'язком

У "Київстар" заявляють, що усунули проблеми зі звʼязком та мобільним інтернетом, які виникли вранці, 20 грудня.﻿ Таке повідомлення мобільний оператор розіслав станом на 13:00, повідомляє Економічна правда.

"Спеціалісти "Київстар" усунули складнощі зі зв'язком, які виникли зранку 20 грудня у ряді міст на Заході й Півдні України. Наразі сервіси працюють у звичному режимі" , - йдеться в повідомленні.

Причини збою в компанії не повідомляють.

Зазначається, що мережа Київстару завершує стабілізацію після наймасштабнішої у своїй історії хакерської атаки.

Також повідомляється, що послуга LTE в Україні та в міжнародному роумінгу працює без обмеження швидкості.

Найближчим часом компанія повідомить про нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв'язку через хакерську атаку.

Нагадаємо, зранку 20 грудня "Київстар" заявив про складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку "Мій Київстар" у ряді міст на заході й півдні України.