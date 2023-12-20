Ротації в групі "За Майбутнє": Балога вийшов, Торохтій приєднався

Народний депутат Віктор Балога вийшов із депутатської групи "За майбутнє", а позафракційний нардеп Богдан Торохтій увійшов до неї.﻿﻿ Про це заявила співголова фракції "Євросолідарність" Ірина Геращенко, повідомляє Українська правда.

"Колишній слуга Богдан Торохтій увійшов до групи "За майбутнє", врятувавши її від розпаду", – написала Геращенко.

Нагадаємо, раніше журналісти зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював виключення з фракції Торохтія. 10 серпня 2023 року Торохтій став позафракційним.