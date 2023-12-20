Ротації в групі "За Майбутнє": Балога вийшов, Торохтій приєднався
Народний депутат Віктор Балога вийшов із депутатської групи "За майбутнє", а позафракційний нардеп Богдан Торохтій увійшов до неї. Про це заявила співголова фракції "Євросолідарність" Ірина Геращенко, повідомляє Українська правда.
"Колишній слуга Богдан Торохтій увійшов до групи "За майбутнє", врятувавши її від розпаду", – написала Геращенко.
Нагадаємо, раніше журналісти зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював виключення з фракції Торохтія. 10 серпня 2023 року Торохтій став позафракційним.