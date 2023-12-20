Виробник шин Bridgestone продасть свій завод в РФ

Японський виробник шин Bridgestone Corp. домовився про продаж свого заводу в російському місті Ульяновськ, повідомляє ЛігаБізнес.

Компанія була присутня на російському ринку з 1998 року. На початку 2022-го вона зупинила виробництво шин у Росії та заморозила нові інвестиції через її повномасштабну агресію проти України.

Покупцем російських активів Bridgestone стане російський холдинг S8 Capital бізнесмена Армена Саркісяна, який раніше викупив активи Continental і Cordiant. S8 Capital також стала новим власником активів, які належали виробникам ліфтів Otis і Kone, а також німецької групи Bosch.