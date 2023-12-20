"Нова пошта" на різдвяно-новорічні свята змінить графік

Протягом різдвяно-новорічних свят, а також 1 січня 2024 року відділення "Нової пошти" матимуть певні особливості роботи, повідомляє Економічна правда.

У день святкування Різдва, яке цього року офіційно перенесене на 25 грудня, більшість відділень "Нової пошти" працюватимуть за звичайним графіком.

Напередодні святкування Нового року, 31 грудня, більшість відділень працюватиме за скороченим графіком – з 9:00 до 17:00.

1 січня "Нова пошта" зробила для своїх працівників – вихідним днем.

Водночас деякі відділення матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення можна, завантаживши файл за посиланням﻿.