Окупанти вперше за три тижні вивели у море носій з "Калібрів"

Російські терористи вперше за три тижні вивели у Чорне море підводний ракетоносій, спорядження якого до 4 ракет типу "Калібр".﻿ Про це заявили в оперативному командуванні "Південь", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Всього на бойовому чергуванні у ворога перебуває:

5 кораблів у Чорному морі;

1 в Азовському морі.

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Домінування росіян у Чорному морі вдалось зменшити після звільнення острова Зміїний. Зокрема після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати. Наприклад, лише нещодавно росіяни випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П по судну, яке заходило до порту Одеської області.

Як розповідала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, російський флот наразі не такий активний у Чорному та Азовському морях, як торік. Ймовірно, ворог очікує морозів.