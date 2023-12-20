Окупанти вперше за три тижні вивели у море носій з "Калібрів"
Російські терористи вперше за три тижні вивели у Чорне море підводний ракетоносій, спорядження якого до 4 ракет типу "Калібр". Про це заявили в оперативному командуванні "Південь", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Всього на бойовому чергуванні у ворога перебуває:
- 5 кораблів у Чорному морі;
- 1 в Азовському морі.
Російська блокада моря
Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.
Домінування росіян у Чорному морі вдалось зменшити після звільнення острова Зміїний. Зокрема після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати. Наприклад, лише нещодавно росіяни випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П по судну, яке заходило до порту Одеської області.
Як розповідала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, російський флот наразі не такий активний у Чорному та Азовському морях, як торік. Ймовірно, ворог очікує морозів.