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В Україні почали серійно виробляти безпілотник Cobra

В Україні почали серійно виробляти безпілотник Cobra
Фото: t.me/Tsaplienko

Дрон "Cobra", над яким працювала команда розробників із Кривого Рогу, тепер виготовляють серійно.﻿﻿ Про це заявили в "Армії дронів", повідомляє Українська правда.

"Головна ідея проєкту полягає в зменшенні кількості людей, які ризикують своїм життям. Тобто замінити їх роботами, дронами", – розповіли розробники.

Як повідомляється, собівартість "Кобри" складає близько $2000, що дешевше за закордонні або українські аналоги. Для здешевлення виробництва розробники вирішили використати метал, а не композитні матеріали.

Цей дрон має дальність польоту 300 км і вантажопідйомність 15 кг.

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