В Україні почали серійно виробляти безпілотник Cobra
Дрон "Cobra", над яким працювала команда розробників із Кривого Рогу, тепер виготовляють серійно. Про це заявили в "Армії дронів", повідомляє Українська правда.
"Головна ідея проєкту полягає в зменшенні кількості людей, які ризикують своїм життям. Тобто замінити їх роботами, дронами", – розповіли розробники.
Як повідомляється, собівартість "Кобри" складає близько $2000, що дешевше за закордонні або українські аналоги. Для здешевлення виробництва розробники вирішили використати метал, а не композитні матеріали.
Цей дрон має дальність польоту 300 км і вантажопідйомність 15 кг.