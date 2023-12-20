Рада звільнила від податків ввезення радіолокаційних комплексів для ЗСУ

Верховна Рада ухвалила законопроєкти, за якими від ПДВ та мита звільняється ввезення в Україну радіолокаційних комплексів для потреб безпеки та оборони.

Про це повідомив﻿ нардеп, перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Законопрєкти підтримали 323 народних депутати.