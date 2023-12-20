Рада звільнила від податків ввезення радіолокаційних комплексів для ЗСУ
Верховна Рада ухвалила законопроєкти, за якими від ПДВ та мита звільняється ввезення в Україну радіолокаційних комплексів для потреб безпеки та оборони.
Про це повідомив нардеп, перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Законопрєкти підтримали 323 народних депутати.
"Парламент підтримав одразу за основу та в цілому законопроєкт №10341 та №10342 щодо звільнення від ПДВ та мита ввезення в Україну РЕБів, радіолокаційних комплексів для армії", - повідомив Железняк.