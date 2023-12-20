УЗ призупинила рух поїздів на Перемишль через аварію в Польщі
"Укрзалізниця" повідомляє про затримку щонайменше двох українських поїздів в напрямку польського Перемишля через сходження з рейок вантажного поїзда у Польщі, повідомляє Економічна правда.
Відповідне попередження "Укрзалізниці" оприлюднене о 15:26.
Зазначається, що затримка поїздів складе орієнтовно дві години.
"Через сходження вантажного поїзда у Польщі рух поїздів по ст. Медика (перемишльський напрямок) призупинено орієнтовно на дві години", - йдеться в повідомленні.
Це означає затримку щонайменше двох українських поїздів:
- 31 Запоріжжя - Перемишль;
- 74 Перемишль - Харків.
"Укрзалізниця" також просить пасажирів харківського поїзда інформувати поїзну бригаду або онлайн-підтримку компанії щодо необхідності стикування з іншими поїздами по території України.