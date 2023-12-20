США можуть вдарити по хуситах для захисту суден в Червоному морі – ЗМІ

США та їхні союзники розглядають можливість завдання військових ударів по формуваннях хуситів у Ємені, проте не хочуть поширення війни у регіоні. Про це пише Bloomberg зі слів джерел, знайомих із питанням, повідомляє Ліга.net.

У Пентагоні визнають, що створення міжнародної флотської групи для захисту комерційних судів у Червоному морі може виявитися недостатнім для усунення загрози життєво важливому морському шляху. Тому військові США не виключають можливість військового удару по єменських хуситах, який має позбавити їх можливості атакувати торгові судна, сказали агентству чотири джерела, знайомі з цим питанням.

США, як і раніше, хочуть знайти дипломатичне рішення, тому санкції на проведення військової операції немає, підкреслили джерела. Попри це, сказав один із них, Пентагон має намір запропонувати президенту США Джо Байдену дати "жорстку" відповідь єменським бойовикам, які діють за підтримки та в інтересах Ірану.

Союзники США у регіоні також виступають проти військової операції, пише видання. Зокрема, поширення бойових дій не хоче Саудівська Аравія, об'єкти якої єменські хусити вже атакували ракетами та дронами у 2022 році.

Тема стала гостро актуальною після того, як атаки хуситів змусили низку великих судноплавних компаній перенаправити основні комерційні маршрути з Червоного моря навколо всієї Африки, що значно підвищило ціни та терміни доставлення нафти та інших вантажів.

19 грудня Пентагон оголосив про формування в Червоному морі міжнародної оперативної групи, перед якою поставлено завдання збивати ракети й дрони хуситів, а також надавати допомогу цивільним судам, що зазнали нападів.

Сьогоднішня спільна заява адміністрації США, глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, генсека НАТО Йєнса Столтенберга та представників країн-партнерів засуджує "втручання хуситів у права та свободи судноплавства у водах навколо Аравійського півострова".

Представник єменських бойовиків-хуситів, які діють за підтримки Ірану та контролюють значну частину території країни, включно з її столицею, заявили, що будь-які заходи стримування "не матимуть значення" і хусити продовжать атакувати судна, які, як вони вважають, йдуть до Ізраїлю.

31 жовтня угруповання хуситів у Ємені взяло на себе відповідальність за серію атак на півдні Ізраїлю.

19 листопада єменські хусити захопили в Червоному морі суховантажне судно Galaxy Leader, як вони заявили, "на знак підтримки ХАМАС". 26 листопада вони захопили нафтохімічний танкер Central Park із 22 членами екіпажу. Корабель відбили у піратів морські піхотинці ВМС США із корабля USS Mason.