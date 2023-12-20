В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга

За декілька годин роботи послуги з перереєстрації авто в застосунку "Дія" вже отримали 70 заявок, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Лише за кілька годин роботи послуги вже отримано 70 заявок. Підписання договору купівлі-продажу відбувається виключно в застосунку "Дія" , - зазначили в міністерстві.

Номерний знак на авто можна залишити, або забронювати новий із спеціальною серією DI з платною чи безкоштовною комбінацією.

Також можна обрати або електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, або виготовлене на бланку.

У МВС також наголосили, що послуга перереєстрації можлива при першому продажі авто в календарному році.

У пресслужбі "Дія" зазначили, що заповнення заяви на купівлю-продаж авто займає до 15 хвилин, ще годину триває реєстрацію.

"Перевірка авто та користувачів здійснюється автоматично, без участі адміністратора. Це прибирає людський фактор та корупційні ризики" ,- йдеться в повідомленні.

Як працює послуга?

продавець генерує в Дії посилання або QR-код;

покупець його сканує;

погоджується з умовами;

вибирає номер і версію техпаспорта: пластик та електронне свідоцтво в Дії або тільки електронне свідоцтво.

Після успішної перевірки треба засвідчити договір Дія.Підписом. Документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який закріпить вибрані номери та роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто.

Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення Укрпошти, а електронні з’являться в Дії.

На першому етапі сервіс доступний для легкових автівок, мотоциклів і мопедів.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський напередодні анонсував, що в ніч на 20 грудня в на Єдиному порталі державних послуг "Дія" буде запущено послугу купівлі та продажу авто.